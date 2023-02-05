Yer Ataşehir... Silahla İETT şoförünü tehdit etmişti: Savcılık talimat verdi

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:49
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Ataşehir'de 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı.

Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. 19 yaşındaki B.Ü. olduğu belirlenen sürücü Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Öte yandan B.Ü.'nün olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 

Sürücü B.Ü hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

 


Ataşehir silahlı saldırı Son dakika

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