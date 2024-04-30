Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı

Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:04
Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı
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Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde saat 07.30 sıralarında bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.


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