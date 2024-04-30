Silivri'de kamyonet takla attı, şoförü camdan fırladı: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:28

Güncelleme: 30.04.2024 - 07:30

Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Silivri Silviya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kullandığı otomobille makas atarak ilerlediği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarken kamyonet şoförü ise camdan fırlayarak düştü. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan kamyonet ve otomobil, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarpmasıyla kamyonetin savrulduğu görülüyor. Kamyonet takla attığı sırada şoförü camdan fırlayarak metrelerce yüksekten yere düşüyor.