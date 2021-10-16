Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası
Silivri'de tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangına kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edildi.
Mimar Sinan Mahallesi Hasan Sezen sokakta bulunan tek katlı evin çatısında saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evde bulunanlar kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu evin çatı kısmı ile bazı eşyalar zarar gördü. Kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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