Silivri’de polisten kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:10

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:10

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. Kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. A.A. ve A.A.'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Y.S.'nin Alibey Mahallesi’nde bulunan evine yapılan operasyonda ise 1 adet kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardındna adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.