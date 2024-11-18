Silivri’de polisten kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı
Silivri'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 3 kişi kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. Kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. A.A. ve A.A.'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Y.S.'nin Alibey Mahallesi’nde bulunan evine yapılan operasyonda ise 1 adet kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardındna adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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