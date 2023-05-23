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Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu

Silivri Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:46
Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu
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İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.

Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı.

3 CESET BULUNDU

Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.

Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


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