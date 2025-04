Silivri’de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Şahan, gazetemize açıklamalarda bulundu: 'Çaresizlik göstergesi'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” operasyonu kapsamında yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gazetemize konuştu. Tutsaklığın bedenen olduğunu ve içerideki dışarıdaki ayrımı yapmadan vatanın tutsak altında olduğunu belirten Şahan, yurttaşların ayrımlara bakmaksızın bir kurtuluş cephesi oluşturduğunu belirtti. “Bunun gücü bizim aklımızı da fikrimizi de umudumuzu da çalışma azmimiz ve birlikteliğimizi de büyütecek” ifadelerini kullandı.

11 aylık zaman diliminde basına da yansıyan çok kritik konuları takip ettiklerini, mühürlemeler yaptıklarını belirten Şahan, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u dediğimiz rezerv yapı alanına ilişkin adaylık sürecinden itibaren takip ettiğimiz bir işti. Rantla mücadele için bu anlamda gerçek, dinamik, müzakereci bir planlama aklını Şişli’de kısa sürede ortaya koymaya çalıştık. Milyon dolara satılan bir rezidansın önündeki 7 metrelik yolun karşısında yoksulluğu, eşitsizliği, gecekonduları ve oradaki kızımız Şirin’i konumuz yaptık. Şişli’nin varsa bir rantı bu Kuştepe’nindir, Paşa’nındır, Yayla’nındır, dönüşüm için bekleyen mahallelerin, yoksullukla mücadele eden yurttaşımızındır dedik” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİN RIZASINI KAYBETTİLER’

25 yılı aşkındır sosyal demokrasiyle yönetilen finansın, sanatın, İstanbul’un her konudaki merkezinin kayyumla bu süreçten nasibini almasının çaresizliğin somut göstergesi olduğuna değinen Şahan, “Hedef sadece Şişli değil. Hedef milletin rızasını kaybetmiş, siyaset üretemeyen bir iktidarın İmamoğlu’na karşı duyduğu büyük korkuyla elinde kalan tek enstrüman yargı ve bürokrasiyle kendi siyasi iktidarını uzatma çabası” dedi.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

Tutuklanması sonrası süreci kaygı ile takip eden Şişlililere seslenen Şahan, şunları söyledi: “Şişli hangi partiye oy verdiği önemli olmaksızın kendi oyuna, namusuna sahip çıkmalı. Konu kayyumu denetlemek, belediye hizmetlerini denetlemekten çok ötedir. Konu seçme hakkınızın, yurttaşlık hakkınızın elinizden alınmasıdır. Şişlili her fırsatta, her zeminde bunu hatırlamalı, bunu hatırlatmalıdır. Bu konuda inancım tam. Şimdiye kadar ki süreçte toplumun her kesimi bunu kendi durduğu alanda gösterdi. Mimar Sinan Üniversitesi’nde, Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde, mahallelerde… Bunu her alanda ve her yaştan kesimde görüyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Şişli bugünlerini güzel aydınlık ve gerçekten üreten yarınlarda tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemli kentsel mekân olması gibi anlatır.