Silopi’de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy köyünde M.Ö, M.Ö, B.Ö, O.Ö, M.Ö. ve A.Ö'nün Irak’tan yasa dışı silah ve mühimmat getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, şu malzemeler ele geçirildi:

4 el bombası, 4 gaz el bombası, uzun namlulu makineli tüfek, 2 makineli tüfek mekanizması, 3 alev gizleyen, 4 mühimmat kutusu, 27 metal aparat, 3 hücum yeleği, 2 şarjör kütüğü, 2 askeri yasak bölge tabelası, 3 tabanca, 54 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 6 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 fişek, dipçik, keskin nişancı tüfeği dürbünü, kaleşnikof üst kapağı, çatal ayak, 4 tabanca şarjörü, el dürbünü, gece görüş dürbünü, 41 tarihi eser niteliğinde obje, 40 fişek kapasiteli 3 şarjör, 30 fişek kapasiteli 39 kaleşnikof şarjörü, 20 fişek kapasiteli kalaşnikof şarjörü, 30 fişek kapasiteli tüfek şarjörü, makineli tüfek şarjörü ile çeşitli çaplarda 15 bin 467 fişek.

6 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.