Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Bengü... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı!

İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında 9 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

SİMGE SAĞIN, MUSTAFA CECELİ, MELEK MOSSO, İBRAHİM ÇELİKKOL...

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1-Simge SAĞIN

2-İbrahim ÇELİKKOL

3-Melek MOSSO

4-Deha BİLİMLER

5-Mustafa CECELİ

6-Ersay ÜNER

7-Bengü ERDEN

8-Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU

9-İlkay ŞENCAN

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

SİMGE SAĞIN'IN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Operasyon sonrası şarkıcı Simge Sağın'ın danışmanından açıklama geldi.

Sağın'ın danışmanı, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Simge Sağın’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."