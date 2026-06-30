Şimşek, enflasyon hesaplamasında kullanılan yöntem ve veri setlerini açıklamak yerine TÜİK’i işaret etti: Bakan da detay vermedi

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının şekillenmeye başladığına dikkat çekti. Bilici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, zam oranlarının büyük ölçüde enflasyon farkına bağlı olarak belirlenmesinin, vatandaşların alım gücünü doğrudan etkileyen bu sürecin “şeffaflığı ve hesaplama yöntemlerinin doğruluğu” konusunda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

‘YOĞUN ŞEKİLDE SORGULANIYOR’

“Özellikle enflasyon verilerinin belirlenme yöntemi, kullanılan sepet ve hesaplama teknikleri ile gerçek hayat pahalılığı arasındaki fark kamuoyunda yoğun şekilde sorgulanmaktadır” diyen Bilici, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten, enflasyon verilerinin hesaplanmasında kullanılan yöntem ve veri setleri hakkında bilgi istedi. Enflasyon oranlarının belirlenmesinde kullanılan tüketim sepetinin son olarak ne zaman güncellendiğini soran Bilici’nin, Şimşek’e yönelttiği diğer sorular da şöyle:

“Memur ve emekli maaş artışlarının belirlenmesinde kullanılan enflasyon verilerinin, gerçek hayat pahalılığını yansıttığına dair bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi var mıdır? Memur ve emekli maaş artışlarının alım gücünü koruyacak düzeyde olup olmadığına ilişkin bakanlığınızın bir değerlendirmesi bulunmakta mıdır? Enflasyon farkına dayalı zam sisteminin, özellikle dar gelirli emekliler açısından yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler hakkında bakanlığınızın görüşü nedir? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile bağımsız araştırma kuruluşlarının verileri arasındaki farkların nedenleri hakkında bakanlığınızca bir inceleme yapılmış mıdır?”

TÜİK’İ İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, önergeye verdiği yanıtta, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ana grup ve temel başlık ağırlıklarına ilişkin tablonun cari yıl için TÜİK internet sayfasında, Tüketici Fiyat Endeksi konu başlığı

altında bulunan “İstatistiksel Tablolar” bölümünde kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi. TÜİK’in resmi istatistik programı kapsamında yayınlamakta olduğu tüm istatistikleri, uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nın bütününü dikkate alarak hesapladığı ve yayınladığına işaret eden Şimşek, “Bu kapsamda yayımlanan uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açıktır” dedi.

MEVZUATI ANLATTI

TÜİK’in yaptığı açıklamalara da işaret eden Şimşek, ayrıca, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında toplu sözleşmeyle belirlenen oranda; SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası gereğince her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapıldığını kaydetti. Asgari ücretin de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlendiğini bildirdi. Yanıtta, muhalefet ve sendikalar tarafından eleştiri konusu yapılan “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” gibi konularda başka bir değerlendirme yer almadı.