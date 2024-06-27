Sinan Ateş duruşmasına günler kala… MHP’li Yalçın’dan ‘Ülkü Ocakları’ çıkışı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:10

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:10

Milliyetçi Hareket Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ülkü Ocakları'nın kuruluş süresi ve etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP’li Yalçın yaptığı yazılı açıklamada "Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır. Alınları pak gençlerin vazife ifa ettiği Ülkü Ocakları; lekelenmeye, güzide teşkilatlarının üzerine kir bulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkü Ocakları'na saldıranlar, geride kalan 55 yıl zarfında verilen şehitleri, Ülkü Ocakları'nın uğradığı hain saldırıları, Ülkücü gençlerin uğradığı haksızlık ve mağduriyetleri ise dile getirmekten ısrarla kaçınmaktadır. O şehitlerin anneleri anne, babaları baba değil midir?

Darağaçlarına yollanan körpe ülkücü vücutlar, fidan değil de nedir? Ülkücülerin mahpus damlarına yiten, tükenen hayallerinin hesabını kim verecektir? Zindanlarda sağlıklarını ve geleceklerin kaybeden masumların hakkı neden savunulmazken, neden askerimize, polisimize kurşun sıkan, banka soyan, bebekleri bile öldüren teröristlere methiyeler dizilmektedir? Komünist militanların eylemlerini göklere çıkaran Türk solu, ülkücülerin destansı mücadelesini ne zaman itiraf edecek, onların hakkını ne zaman teslim edecektir? Ülkü Ocakları Türk toplumunun gözbebeğidir. Ülkü Ocakları; Türk milletinin binlerce yıl öncesinden süzülüp gelen büyük birikiminin, eşi benzeri bulunmayan teşkilatçılığının göstergesidir. Ülkü Ocakları, Türklük için çarpan kalplere dikilmiş bir bengü taştır" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında aralarında "tetikçi" olduğu iddia edilen Eray Özyağcı, silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel, avukat Serdar Öktem ile üç polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı.

145 sayfalık iddianamede failler Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları öne sürülüyor.

22 sanık, “tasarlayarak öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” suçlarından yargılanacak.