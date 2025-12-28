Sinan Ateş katledilişinin 3. yılında mezarı başında anıldı

Ankara'da, 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, yoğun yağışa rağmen ailesi başta olmak üzere çok sayıda dostu ve seveni katıldı.

Anma programı kapsamında sabah namazının ardından yurttaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Ateş’in mezarı başında öğle saatlerinde toplanan kalabalık, okunan dualarla Sinan Ateş’i andı. Anma programının ardından ise ölümünün üçüncü yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı.