Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:45

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 15:56

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürüyor. Ateş'in öldürülmesinden sonra MHP'de istifaların ardı arkası kesilmezken üye sayısının ise 480 bin 584’ten bugün itibariyle (26 Ocak) 464 bin 92'ye düştüğü görüldü.

Halk TV'nin haberine göre, Yargıtay’ın verilerine göre MHP bu süreçte 16 bin 492 üye kaybetti.

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.