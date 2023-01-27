Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia: MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:05

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ateş’in öldürülmesinin kilit isimlerinden Doğukan Çep ifadesinde, Hasan Gedik davasında aldığı 35 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı dönemde Çekmeköy’deki evinde olduğunu söyledi.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Adliyesi’ndeki kritik gelişmeler ise sürüyor. Soruşturmanın asıl savcısının izni uzatılırken, Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiaya da yer verdi.

Şardan yazısında, "Tutuklanan zanlı Tolgahan Demirbaş, ilk kez MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanında gözaltına alınmıştı. Cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla Demirbaş’ı gözaltına almak amacıyla görevlendirilen Ankara Emniyeti Asayiş Şubesi’nden polis ekibi, eve gittiğinde MHP’li Kılavuz’la karşılaşmıştı. Bana ulaşan iddiaya göre; söz konusu polis ekibinde yer alan bir polis memurunun tayini çıkarıldı" dedi.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Adliyesi’nde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

Bilindiği üzere, soruşturma savcısı dört günlük izine çıkartılmıştı. Bu süre içinde cinayetin diğer önemli ismi Tolgahan Demirbaş adliyeye getirilmiş ve ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla evine gönderilmişti.

Aldığım bilgiye göre, soruşturmanın asıl savcısının izni uzatıldı. Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor.

Gariplik savcıyla sınırlı değil. Aynı savcının kâtibi de izine çıkarıldı!

Savcı, eski polis çıktı!

Bir ilginç bilgi daha vereyim.

Soruşturmanın yükü nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosyaya ikinci savcı atanmıştı geçen hafta.

Kıdemli savcı izine çıkartılırken, meslekte henüz üç yılı dolmamış kıdemsiz Savcı Durmuş Ali Kaya’nın mesleki kariyerini önceki Büyüteç’te duyurmuştum.

Yine aldığım bilgiye göre; Savcı Kaya, adalet teşkilatında savcılığa başlamadan önce Emniyet teşkilatı personeliydi.

Yani polisti!

Polislikten savcılığa geçen Kaya’nın Aydın’daki görevinden jet hızıyla Ankara Adliyesi’ne atanmasının bir anlamı olsa gerek.

Kaya’nın söz konusu atamasının arkasında kimler var acaba?

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara Adliyesi’nde ağırlığının bulunduğunu deyim yerindeyse Bağdat’taki sağır sultan bile duydu.

Soylu’nun adliyedeki ağırlığı ile polis kökenli Savcı Kaya’nın Ankara’ya atanması arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunun yanıtı önemli.

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Kılavuz’un evine giden polisin tayini çıktı

Ateş cinayetinden sonra yaşanan önemli bir gelişmenin bir yansıması oldu.

Hatırlanacağı üzere; üçüncü kez adliyeye getirilen ve tutuklanan zanlı Tolgahan Demirbaş, ilk kez MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanında gözaltına alınmıştı.

Cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla Demirbaş’ı gözaltına almak amacıyla görevlendirilen Ankara Emniyeti Asayiş Şubesi’nden polis ekibi, eve gittiğinde MHP’li Kılavuz’la karşılaşmıştı."

Bana ulaşan iddiaya göre; söz konusu polis ekibinde yer alan bir polis memurunun tayini çıkarıldı!

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu personeli polis memuru, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Atama sonrasında söz konusu polis memurunun emeklilik dilekçesi verdiği belirtiliyor.

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Çukurambar cinayeti soruşturması, her geçen gün daha ilginç hale dönüşüyor.

Kamuoyu gelişmeleri merakla izliyor."