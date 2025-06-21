Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarının Mahkeme Başkanı’na ödül gibi atama

Aralık 2023’te sokak ortasında vurularak katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Mahkeme Başkanı Güven davalar kapsamında tartışmaların da odağı olmuştu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması yürüten polislerle Whatsapp mesajlaşmaları çıkmış, emniyetten korumalı araç verildiği gündeme gelmişti. Suç örgütü elebaşılığından 68 yıl ceza alan Ayhan Bora Kaplan ise duruşmada Güven’e “Efendim bir tanem” diye seslenmesi de tartışmalara neden olmuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıda yaz kararnamesini dün tamamladı. Kurul, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Bu kapsamda görev yeri değişen hakimlerden biri de bir dönem kamuoyunun gündeminden düşmeyen Aralık 2023’te sokak ortasında vurularak katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven oldu. Mahkeme Başkanı Güven; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

DAVALARDA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Söz konusu davalarda kararlar açıklansa da yakın dönemin yargıda en çok takip edilen ve tartışmalara neden olan davalarıydı. Söz konusu davalarda Güven hakkında kamuoyunun gündeminden düşmeyen olaylar şunlar olmuştu:

'KENDİNİZCE ÖNEMLİ OLABİLİR'

Sinan Ateş Cinayeti davasının 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen 2’nci duruşmasında salonda taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Taraflar arasında süren kavga kapsamında MYP Genel Başkanı Remzi Çayır yüksek sesle mahkeme başkanının eylemlerini eleştirmesi üzerinde “Madem davayı bu kadar sahiplendin, sen de dışarı çık” demişti. Mahkeme Başkanı gerginliğe yönelik avukatlara da uyarılarda bulunarak; “Kendinizce sorduğunuz soruların önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Davayı etkileyeceğini düşünebilirsiniz ama yargı adına karar verecek olan benim” ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

'EFENDİM BİR TANEM'

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının 16 Nisan 2024 tarihli duruşmasında sanık Ayhan Bora Kaplan, Mahkeme Başkanı Güven’in bir sorusu üzerine “Efendim bir tanem” daha karşılık vermişti. Sanık Kaplan söz konusu ifadesi basında gündeme gelince 23 Mayıs’ta gerçekleşen 13’üncü duruşma başlangıcında söz alarak; kendini anlatmaya çalışırken kelimenin yanlışlıkla ağzından çıktığını belirtip, özür diledi. Kaplan’ın özrü üzerine Güven “Biz kimin ne söylediğini anlarız. Terbiyesizlik olduğunu anlasak gereğini yaparız” yanıtını vermesi dikkat çekmişti.

GİZLİ TANIK, GÜVEN'İN POLİSLER TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ'

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ise Güven’e ilişkin kamuoyunun gündemini meşgul eden iddialar da yargı konusu olmuştu. Söz konusu iddialar ise davanın “M7” kodadlı firari gizli tanığı Serdar Sertçelik’ten gelmiş, iddiaları Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce farklı bir dava konusu olmuştu. Sertçelik davanın 21 Mayıs 2024 tarihli 11’nci duruşması öncesinde sosyal medyadan yayımladığı bir videoda; Güven’in Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürleri ve memurlarıyla davanın sorgulama ve kovuşturma aşamasında işbirliği yaptığını ileri sürmüştü. Sertçelik, “Ankara Organize Şube Müdürleri ne söylüyorsa mahkeme başkanı aynı yönde hareket ediyor. Adil yargılanma ortamının olmadığını gördüğüm için Türkiye’ye gelmiyorum. Adil ve tarafsız bir yargılanma ortamı olması hâlinde ben de gelip yargılanmayı istiyorum” demişti.

'ALLAH KOLAYLIK VERSİN, HEPİNİZİ KORUSUN'

Ankara 13’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce incelenen “Whatsapp” kayıtlarında Güven ile o dönem tutuklanan Ankara Organize Suçlar Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında konuşmalar, ana davaya da yansımıştı. Söz konusu konuşmalarda; sanıklarının aleyhine kolluk kuvvetleri ile birlikte delil topladığı görülmüştü. Mesajlara göre; Güven, kolluğa müzekkereyi önce Whatsapp’tan yazıp, daha sonra kâtibiyle emniyetteki bir memura gönderdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca mesajlaşmalarda yine Asliye Ceza’da yargılanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından da araç tahsis edildiği saptanmıştı. Dikkat çeken mesajlaşmalar şöyleydi:

“ Demircan: Sayın müdürümüz araç gönderecekti size ama sayın başkanım. Bu konuyla ilgili bir emriniz var mı?

Güven: Akşam korumamı aramış arkadaşlar. Ulaştırma şubeden bir araç tahsis edilecekmiş. Olur dedim. Müdür beye teşekkürlerimi iletin lütfen sağ olsun var olsun.

Demircan: Sağ olun sayın başkanım. İl emniyet müdür yardımcımız Murat Çelik müdürümüzün de size bol bol selamları var en kısa zamanda müsait olduğunuzda sizleri ziyaret etmek istiyoruz.

Güven: İnşallah görüşürüz. Ben de isterim. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletin. Allah kolaylık versin, hepinizi korusun.”

REDDİ HAKİM TALEPLERİ

Bu tartışmalar üzerine suç örgütü davasında sanık tarafları “reddi hakim” taleplerinde bulunmuştu; ancak bu talepler kabul edilmemişti. Öte yandan HSK kararnamesi kapsamında 24 ilin başsavcısı da değişti.