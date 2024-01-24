Belediye başkanının korumaları tarafından saldırıya uğramıştı: Gazeteciye saldırganlara ‘hakaret’ten hapis cezası

Yayınlanma: 24.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 18:45

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 17 Haziran 2023 günü, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin aynı zamanda akrabaları olan polis koruması Engin Kaplan ve boksör koruması Yücel Baysalı’nin saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında, saldırıdan sonra saldırganlardan Yücel Baysalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

PARA CEZASINA DA ÇEVRİLMEDİ

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret” iddiasıyla hazırlanan iddianame Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve mahkeme, dava Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 251. madde kapsamında kaldığı için basit yargılama usulüyle yapıldı.

MLSA’nın aktardığına göre Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gazeteci Aygül’e 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Kararda “sanığın suçlu kişiliğinin göz önünde bulundurulduğu” bu nedenle cezanın para cezasına çevrilmediği belirtildi.

“Hakaret” suçundan ceza veren mahkeme cezanın, Türk Ceza Kanunu’nu TCK’nın 58. maddesinde öngörülen “tekerrür” hükümlerine göre çektirilmesine karar verdi. Aygül’ün daha önce yaptığı haberlerden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacak. Bu da Aygül’ün aldığı cezanın tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi anlamına geliyor.

'YAŞANAN HER GELİŞME ÖNCEKİ SKANDALI GÖLGEDE BIRAKIYOR'

Saldırının şekli kadar sürecin de çok sıra dışı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Aygül, saldırganlardan önce ceza aldığını ve saldırıya uğradığı için tutuklanacağını söyledi.

Sokak ortasında öldürme kastıyla saldırıya uğradım.



Ölmedim diye tutuklanacağım.



Daha ne diyeyim... pic.twitter.com/jtjkwvRRR4 — Sinan Aygül (@sinanaygul) January 24, 2024

Aygül şunları söyledi: “Daha önce saldırıya uğradığım için neredeyse ceza alacağımı, tutuklanacağımı söylemiştim. Bir dava birinin aleyhine, birilerinin lehine ancak bu kadar zorlanabilirdi, zorlandı demiştim. Yaşanan her gelişme bir önceki skandalı gölgede bırakıyor demiştim. Dediklerimiz bir bir çıkıyor. Saldırganlar serbest, belki çok küçük bir ceza alıp, göreve iade edilip yine ellerinde sopa, bellerinde devletin silahıyla terör estirecekler. Ben ise kamunun, halkın menfaatini savunduğum için saldırıya uğradım, ölmediğim, ölümden döndüğüm için de cezaevine gireceğim. Karar basit yargılama usulüyle verilmiş, avukatım itiraz etti, duruşmalı olacak. Duruşmalı olması durumunda verilen indirim kalkacak ve 2 ay 27 gün hapis cezası alacağım.”

ADLİ TIP RAPORU

Diğer taraftan koruma polislerinin yargılandığı saldırı davasında mahkemece Adli Tıp’a sevk edilen Aygül için “yüzde sabit iz kalmadığı” yönünde rapor verildi. Rapora ilişkin konuşan Aygül “Adli Tıp raporu verilecek cezanın miktarını birebir etkileyen bir rapor. Mahkemenin sevk ettiği Adli Tıp’ta verilen rapor çelişkili. Yüzde iki noktada belirgin olan sabit iz var. Raporda elmacık kemiği üzerinde 1.5 cm çapında bir çöküklük olduğunu, alında ayrı bir iz olduğunu söylüyor. Ancak, değerlendirmede yüzde sabit iz olmadığını söylüyor. Kendi içinde bile çelişkili olan bu rapora göre mahkeme karar verecek. Buna da itiraz edip ileri ünitelerin bulunduğu bir Adli Tıp merkezine gönderilmeyi talep edeceğiz” dedi.

‘AZMETTİRİCİLER ORTAYA ÇIKARILMADI, FAİLLER AKLANACAK’

Olayın münferit bir olay olmadığını ancak azmettiricilere dair hiçbir adım atılmadığını kaydeden Aygül, görüntülere ve ikrar niteliğinde ifadelere rağmen faillerin neredeyse aklanacağını belirtti.

Aygül “Bu olayın münferit olmadığını herkes biliyor. Azmettiriciler kim, talimatı kimden aldılar sorularının cevabı yok. İlk başta hızlı, şeffaf ve etkin yürüyen bir soruşturma süreci oldu, yargının ve idarenin gerekeni yapacağı algısı oluştu herkeste. Ancak gerçeklik bütün çıplaklığıyla ortadayken bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ‘kavga’ denilmesi, davanın ‘öldürmeye teşebbüs’ değil ‘yaralama’ iddiasıyla açılması, ilk duruşmada serbest kalmaları, benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırılması, bana hapis cezası verilmesi, Adli Tıp raporunun kendisiyle çelişkili olacak şekilde lehe sayılabilecek şekilde olması ve benzeri durumlar süreci zan altında bırakıyor. Bu şartlar altında adaletli bir sonuç beklemiyoruz açıkçası” dedi.

SALDIRGANLAR 25 OCAK’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sinan Aygül’e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin polisi memuru olan koruması Engin Kaplan ve boksör olan koruması Yücel Baysalı’nın “silahla kasten yaralama” iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın ikinci duruşması 25 Ocak, perşembe günü saat 15:00’de Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.