Korumaları gazeteci Sinan Aygül'e saldırmıştı... Tatvan Belediye Başkanı konserde yuhalandı
Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 55'inci Tatvan Doğu Anadolu Fuarı kapsamında düzenlenen konserde yaptığı konuşma sırasında seyirciler tarafından yuhalandı. Geçtiğimiz günlerde Geylani'nin silahlı korumaları gazeteci Sinan Aygül'ü darp etmişti.
Tatvan Belediyesi'ne ilişkin ‘yolsuzluk’ ve ‘arazi satışları’ haberleri yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 17 Haziran’da AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması olan boksör Yücel Baysali ve polis Engin Kaplan’ın saldırısına uğramıştı. Saldırı anına gazeteci Aygül’e saldıran Baysali ile saldırıyı ayırmaya giden yurttaşları engelleyen polis Kaplan “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.
KONSERDE YUHALANDI
Tatvan'da dün şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseri vardı. Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen gecenin bir bölümünde sahneye Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani çıktı. Geylani'nin konuşması sırasında yuhalama sesleri duyuldu.
Geçen ay saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, Geylani'nin yurttaşlar tarafından yuhalandığı anları Twitter hesabından paylaştı.
Aygül, paylaşımına "Geylani yuhlanıyor... Kendi düzenlediği etkinlikte üç gün art arda, her ağzını açtığında yuhlanan kişiye Mehmet Emin Geylani denir. Saygınlığını yitiren kişiye de müptezel denir." notunu düştü.
Geylani yuhlanıyor...— Sinan Aygül (@sinanaygul) July 2, 2023
Kendi düzenlediği etkinlikte üç gün art arda, her ağzını açtığında yuhlanan kişiye Mehmet Emin Geylani denir.
Saygınlığını yitiren kişiye de müptezel denir. pic.twitter.com/aKcdpvxWjZ
En Çok Okunan Haberler
-
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- 'Bütün canlı popülasyonu bitti'
- Arda Güler sorusuna yanıt verdi