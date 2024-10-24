Sinan Meydan Lozan’ı anlattı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:38

Gazetemiz yazarı tarihçi Sinan Meydan, dün CHP Kadıköy İlçe Binası’nda “Lozan'dan Cumhuriyet’e Çağdaş Türkiye” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiye CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP’liler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Burada yaptığı konuşmada yeni çıkacak olan kitabından da bahseden Meydan, Lozan Antlaşması’nın tarihteki önemine ve Cumhuriyet’in kuruluşuna olan etkilerini konu alan bir sunum yaptı.

Burada konuşan Meydan, “Laik, çağdaş hukukun temelini Lozan'da attık. Lozan sadece bağımsız Türkiye’nin temeli değil, laik Türkiye’nin de temelidir. Nedense bizim profesörlerimiz bu konulara girmiyor. Lozan'da laiklik konuşulmadı diyorlar. Lozan’da laikliği biz istedik onlar reddettiler sonra kabul ettirdik. Laik ve çağdaş Türkiye’nin temellerini orada attık. Bu nedenle Lozan’a karşı olmak sadece bağımsız Türkiye’ye değil, laik Türkiye Cumhuriyet’ine karşı olmaktır” dedi.

YAKINDA TÜM KİTAPÇILARDA OLACAK

Meydan’ın sunumu soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Meydan ayrıca 11 yıldır üzerinde çalıştığı Lozan'la ilgili kitabının da yakın zamanda tüm kitapçılarda olacağını duyurdu.