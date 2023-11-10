Yazarımız Sinan Meydan Muğlalılarla buluştu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:30

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde yazarımız Sinan Meydan’ın katıldığı Atatürk’ü anma konulu söyleşi düzenledi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen söyleşiye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut Demirel, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEYDAN: ATATÜRK'Ü ANLAMAK ZOR DEĞİL, YETER Kİ SAMİMİ OLALIM

Atatürk ile ilgili çok bilinmeyen birçok bilgi veren tarihçi Yazar Sinan Meydan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya tarihine damga vurmuş çok önemli bir lider olduğunu ifade etti. Meydan, "Atatürk'ü anlamak zor değil, yeter ki samimi olalım. Atatürk, Türk milletinin hayatını değiştiren etkidir. Atatürk etkisi Türkiye'yi emperyalist işgalden, sarayın, sultanın baskısından ve geri kalmışlıktan kurtaran etkidir. Türkiye tarihinin son 400 yılına baktım. Türk milletinin hayatında Atatürk etkisi kadar derin izler bırakan başka bir izle karşılaşmadım. Başka bir kurtarıcı etki ile de karşılaşmadım. Atatürk etkisi yaşanmış, bitmiş, dünde kalmış, tarih olmuş bir etki değildir. Diridir, canlıdır, yepyenidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'nci yılında saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Düşünceleri ilelebet bizlere ışık tutmaya devam edecektir" dedi.

GÜRÜN: NE ZAMAN ONUN YOLUNDAN SAPARSAK ÇAMURA BATIYORUZ

Söyleşide konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk’ün yolundan sapıldığında yanlışlar yapıldığını ve kötüye gidildiğini vurgularken, “100. Yılda Cumhuriyet Bayramı bambaşka bir şekilde kutlandı. Yıllardır acaba biz Atatürk’ün yolundan sapmaya mı başladık dediğimizde öyle bir şeyin olmadığı ve halkın kendi isteği ile coşkuyla Cumhuriyetin 100. Yılına sahip çıktığını gördük. Atatürk bütün düşüncesiyle, devrimleriyle ve yol göstermesiyle yaşıyor. Ülke olarak ne zaman onun yolundan saparsak, çamura batıyoruz ve başımıza kötü şeyler geliyor. Atatürk’ün her sözü hala güncelliğini koruyor ve yol göstermeye devam ediyor. Bize gösterdiği her yolun 80, 90, 100 yıl geçmiş olsa da hala güncel olduğunu görüyoruz. Silkeleneceğiz, önce kendimize sonra birbirimize güveneceğiz. Atamızın rehberliğinde yeniden siyasi ve ekonomik kurtuluşumuzu yapacağız. Onun yolunda onun gösterdiği hedefe hep birlikte ulaşacağız” dedi.