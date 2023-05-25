Sinan Oğan’a oy veren genç isyan etti: 'Bizi sattı!'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:37

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararına yönelik tepkiler devam ediyor.

Özellikle ilk turda kendisini destekleyen seçmeni hayal kırıklığına uğratan Oğan, ciddi eleştirilerin odağında.

"TÜRK İNSANINI VE TÜRKÇÜLÜĞÜ SATMIŞTIR"

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında da, Sinan Oğan’a oy verdiği için pişman olan genç, şöyle konuştu:

“Ben Sinan Oğan’ın en büyük destekçilerinden biriydim. Aileme ve arkadaşlarıma onun propagandasını yaparak onun için çok oy topladım. Çok büyük bir yanılgı içerisine düşmüşüm. Şu andan itibaren gözümüzde bitmiştir. Bir Muharrem İnce kadar olamadı. İnce gibi tarafını seçmeseydi biz ona daha çok saygı duyardık ve emin olsun ki onu bir sonraki cumhurbaşkanı yapardık. Ona ne vadedildi bilmiyorum ama Türk insanını ve özellikle Türkçüleri satmıştır. 'Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık ve kimse benim karşıma Türklükle gelmesin' diyen bir iktidarın yanında durmak hiçbir kalıba sığmaz. Türk milliyetçilerinden uzak dursun ve bir daha bizim duygularımızı sömürmesin.”