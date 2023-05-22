2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sinan Oğan tarafını seçti: 'Domuz bağı'

Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Oğan, geçmişte yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı bileşenlerinden HÜDA PAR'a gönderme yaparak "Domuz bağının bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz" demişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:14
Sinan Oğan tarafını seçti: 'Domuz bağı'
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusuydu. Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı açıklama ile ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

14 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada “Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan bize gelmesin. Ne domuz bağı, ne Kandil dağı” diyen Oğan, bu sözlerine rağmen AKP listelerinden Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımayan HÜDA PAR’ı meclise sokan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı.

Böylece Oğan, ‘domuz bağcılar’ı seçmiş oldu.

"HİZBULLAH'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, 8 ay önce TV100’de ekrana gelen Pazar Siyaseti isimli programda kendisine yöneltilen "Hizbullah terör örgütü müdür?" sorusuna “Hayır, siz terör örgütü dersiniz ben PKK ve Hizbullah derim” yanıtını vermişti.

Terör örgütü Hizbullah, "domuz bağı" ile işlenen cinayetlerle biliniyor.


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