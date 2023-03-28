Sinan Oğan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:38

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde kime destek vereceklerine ilişkin soruya yanıt verdi.

Oğan, “Seçim ikinci tura kalacak. Bu dörtlü yarışta, birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Sonuçta dört adaydan ikisi ikinci tura kalacak, ikisi kalamayacak. Biz, biz olacağımızı düşünüyoruz. Varsayalım ki biz olmadık, o zaman ne yapacağız? Necdet Bey’e, Ümit Bey’e, Mehmet Bey’e soracağız. İttifakımızda diğer siyasi partilere soracağız. İmza verenlere, vatandaşlarımıza soracağız. O günkü kadrolara bakacağız. Millilik, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ortak akılla karar vereceğiz. Ortak akıl bize şunu gösteriyor; cenneti vaat edemeyiz belki ama cehennemin kapılarını kapatmanın zamanı gelmiştir” dedi.