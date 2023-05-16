Sinan Oğan'ın Erdoğan'la ilgili söylediği sözler gündem oldu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:21

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:35

Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçmek için 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yüzde 49.2 oranında oy alarak birinci turu ilk sırada, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy oranıyla ikinci sırada, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise 5.3 oy oranıyla üçüncü sırada tamamladı.

14 Mayıs seçimlerini üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan'ın 12 Kasım 2012 yılında TBMM Genel Kurulu'nda 13 ilin büyükşehir yapılmasına ilişkin tasarının görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Sinan Oğan'ın gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesele bölünme yasası olunca sabahlara kadar çalışıyorsunuz, bizi de çalışmak zorunda bırakıyorsunuz ama şehitlerimiz ile ilgili yasal düzenleme olunca aynı duyarlılığı göstermiyorsunuz. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var, gelin onlar için de sabaha kadar çalışalım. Bu bir bölünme yasasıdır, Türkiye’nin belli bir bölgesini Türkiye’den ayırma yasasıdır, federasyon yasasıdır.

Bu belediye haliyle bile, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, size ’meşenin dalları’ demişti, bu yasadan sonra ne diyecek? Mardin, Tasarıdan sonra Van’ın hali nice olacak? Yoksa siz buraları gözden çıkardınız da milletten mi saklıyorsunuz, evet siz buraları gözden çıkarmışsınız. Diyarbakır’ı, Van’ı gözden çıkarmışsınız. Başbakan daha 1991’de ’yerel parlamentolar oluşturulmalı’ diyordu. Yerel parlamentolara doğru gidişin bu yasayla önünü açıyorsunuz.

Sizin için Allah korkusundan bile daha önce geliyor Başbakan korkusu. Nedir bu haliniz, aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş.”

Oğan'ın o sözleri gerginliğin artmasına neden olmuştu.