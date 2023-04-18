Sinan Oğan’ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Oğuzhan Uğur'dan açıklama

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:21

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:17

Mevzular Açık Mikrofon’da ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı bölümün çekimleri esnasında kavga çıktı. Çıkan kavgada salonda bir anda ortalık karıştı.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

Sinan Oğan bölümü az evvel bitti. 6 saat 20 dakika sürdü. Salonda CHP'liler çoğunluktaydı, HDP'liler ve Ak Parti'liler de vardı. Ancak söylemem gerekiyor, fazlaca Zafer Parti'li de vardı. Oğan hakkında fazla magazin olmaması sebebiyle daha çok vaatler konuşuldu. Ara verdiğimiz esnada Kürt arkadaşlarla Zafer Parti'li arkadaşlar “Ne mutlu Türk’üm diyene” tartışması yaşamışlar… Bağırışlar ve çağırışlar. Haberi alınca hemen sahneye döndüm ve müdahale ettim. Konuyu yine taraflara söz hakkı tanıyarak hızlıca çözdük. Detayları tanıtımda izleyeceksiniz. Ayrıca bir arkadaşımız hafif fenalaştı. Sağlık ekibimiz derhal müdahale etti. Kendini iyi hissedince arkadaşımızı tekrar salona aldık. Sonuç olarak enteresan bir bölüm oldu. Aksadık ama düşmedik. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Ben tabii yine acayip harikaydım. Tanıtımlar yakında.