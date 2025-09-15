Alman medyasında yer alan haberlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, aynı kurumda 6 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Selen'in başkanlığa getirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Peki, Sinan Selen kimdir? Alman iç istihbarat teşkilatı başkanı Sinan Selen kaç yaşında, nereli?

SİNAN SELEN KİMDİR?

Sinan Selen Türk kökenli anne ve babanın çocuğu olarak 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Dört yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'nın Köln kentine göç etti. Köln Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Selen, eğitimi sırasında polis hukuku, Avrupa Birliği hukuku ve idare hukuku üzerine yoğunlaştı.

Üniversite öğreniminin ardından bir süre serbest avukatlık yaptı. 2000 yılında Federal Emniyet Teşkilatı (BKA)'da çalışmaya başladı. BKA'da siyasi suçlar, terör suçları ve casusluk alanında görevli devlet güvenliği birimi olan Staatsschutz ile başkent Berlin'deki anayasal kurum ve makamların güvenliğinden sorumlu çeşitli birimlerde görev yaptı. Uluslararası terörizm konusunda uzmanlaşan Selen, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından saldırganların Hamburg bağlantılarını soruşturan BKA özel komisyonunda görev yaptı. Selen bu süre zarfında Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve federal içişleri bakanı Otto Schily'nin yakın güvenliğini sağlayan ekipleri yönetti.

2006'da Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'nda terörle mücadele, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ile Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV)'dan sorumlu birimin başına getirildi. 2009 yılında Potsdam merkezli Federal Sınır Polisi Başkanlığında görev yapmaya başlayan Selen, burada sınır ötesi suçlarla mücadeleden sorumlu oldu. Selen bu birimde kaçakçılıkla mücadele ile ilgilendi. Polis teşkilatında iki yıl çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na geri döndü. 2011'de kamu güvenliği biriminin başına geçti.

2015 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Almanya ve Avrupa'da yaşanan sığınmacı krizi sonrası Türkiye ile Almanya arasında yürütülen görüşmelerde rol aldı. Ocak 2016'da Sinan Selen, iki ülke içişleri bakanlarının kurmayı kararlaştırdıkları terörle ortak mücadele mekanizmasının başına Almanya'nın temsilcisi olarak atandı. Selen aralarında IŞİD, PKK ve DHKP-C'nin de bulunduğu örgütlerle mücadele için kurulan mekanizmada Almanya adına tam yetkili kılındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Selen, 2000 ile 2016 yılları arasında 11 terör saldırısının engellenmesinde rol oynadı. 2016'da özel sektörde çalışmaya başlayan Selen, turizm şirketi TUI AG'de güvenlik direktörü olarak görev aldı. Burada hem şirketin iç güvenliğinin sorumluluğunu üstlendi hem de dünyanın birçok ülkesine gönderilen milyonlarca turistin doğal afetlerden, terör saldırılarına her çeşit tehlikeye karşı güvenliğine ilişkin gerekli analizleri yapmak ve önlemleri yürütmek ile görevlendirildi.

21 Ocak 2019 tarihinde Michael Niemeier ile birlikte Almanya iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.[5] Böylece ilk kez göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst makamlarından birine getirilmiş oldu.