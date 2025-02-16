Yayınlanma: 16.02.2025 - 15:27

Güncelleme: 16.02.2025 - 15:27

Hatay Antakya'da gazetecilik yapan ve yaklaşık 6 ay önce Antalya'ya yerleşen gazeteci Sinan Seyfittinoğlu evinde ölü bulundu. Peki, Sinan Seyfittinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu neden öldü?

SİNAN SEYFİTTİNOĞLU KİMDİR?

Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu Antakya Kurtuluş Lisesi'nden okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu. 6 Şubat depreminin ardından Antalya'ya yerleşti.

SİNAN SEYFİTTİNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

6 Şubat depremlerinin ardından Antalya'ya yerleşen Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu, dün akşam arkadaşları ile birlikte yemek yedi. Seyfittinoğlu'nun sabah saatlerinde alarm sesi ve cep telefonundan yapılan aramalara uyanan arkadaşı, kendisini uyandırmak istedi.

Seyfittinoğlu'nun tepki vermemesi üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Sinan Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.