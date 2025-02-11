Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Aslıhan Gürbüz'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kral Kaybederse dizisinde Handan karakterine hayat verecek olan Aslıhan Gürbüz'ün yaşamı merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler, Yahşi Cazibe ve Bir Bulut Olsam gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncunun hayatı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ayhan Gürbüz adında bir kardeşi vardır.
5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.
Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe Abbasova'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden Ceylan Ongun'u canlandırdı.
ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 - Büyük Buluşma - Seda
2008 - Gonca Karanfil - Gonca
2009 - Bir Bulut Olsam - Asiye Bulut
2010-2012 - Yahşi Cazibe - Cazibe Abbasova
2011, 2017 - Beyaz Show - Kendisi - Konuk
2013 - İşler Güçler
2014 - Zeytin Tepesi - Deniz Gökçener
2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Halime Sultan
2017 - Bodrum Masalı - Maya
2017-2018 - Ufak Tefek Cinayetler - Merve Aksak
2020-2021 - Kırmızı Oda - Kumru
2021-2022 - Masumlar Apartmanı - Ceylan Ongun
2024 - Kuvvetli Bir Alkış - Zeynep
2025 - Kral Kaybederse - Handan Baran
ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2009 - Kanal-İ-Zasyon - Nazlı
2011 - Labirent - Ayla
2016 - Kor - Emine
2022 - Bana Karanlığını Anlat - Nermin
2022 - Hazine - Niğde
2024 - Mukadderat - Reyhan
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