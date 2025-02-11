Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:05

Kral Kaybederse dizisinde Handan karakterine hayat verecek olan Aslıhan Gürbüz'ün yaşamı merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler, Yahşi Cazibe ve Bir Bulut Olsam gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncunun hayatı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ayhan Gürbüz adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe Abbasova'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden Ceylan Ongun'u canlandırdı.

ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - Büyük Buluşma - Seda

2008 - Gonca Karanfil - Gonca

2009 - Bir Bulut Olsam - Asiye Bulut

2010-2012 - Yahşi Cazibe - Cazibe Abbasova

2011, 2017 - Beyaz Show - Kendisi - Konuk

2013 - İşler Güçler

2014 - Zeytin Tepesi - Deniz Gökçener

2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Halime Sultan

2017 - Bodrum Masalı - Maya

2017-2018 - Ufak Tefek Cinayetler - Merve Aksak

2020-2021 - Kırmızı Oda - Kumru

2021-2022 - Masumlar Apartmanı - Ceylan Ongun

2024 - Kuvvetli Bir Alkış - Zeynep

2025 - Kral Kaybederse - Handan Baran

ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 - Kanal-İ-Zasyon - Nazlı

2011 - Labirent - Ayla

2016 - Kor - Emine

2022 - Bana Karanlığını Anlat - Nermin

2022 - Hazine - Niğde

2024 - Mukadderat - Reyhan