Sınav öncesi inşaat faaliyetleri durduruldu!

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sabah erken saatlerde okullara yakın inşaatlarda süren çalışmaları durdurup, işçileri duyarlı olmaları konusunda uyardı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:01
Sınav öncesi inşaat faaliyetleri durduruldu!
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Kentte YKS'ye girecek üniversite öğrenci adaylarının dikkatlerinin dağılmaması ve sınavda dışarıdan gelecek seslerden rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri, sınavların yapılacağı okulların çevresinde tedbir aldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların çevresindeki inşaatları sınav saati boyunca çalışma yapmamaları için durdurdu.

"İNŞAATLARI DURDURUN"

Zabıta ekipleri inşattaki işçileri de uyararak, "Cumartesi günü öğleden sonra çalışabilirsiniz, pazar günü, tam gün inşaatları durduracağız. Çocukların emeklerine yazık olmasın. İlk oturum saat 10.00'da sizler, inşaatları durdurun" dedi.


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