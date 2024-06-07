Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:31

Her yıl bir kez yapılan YKS, TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki, YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

YKS TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sınavları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.

TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.