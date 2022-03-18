Sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin operasyon: 16 gözaltı

18 Mart 2022 Cuma, 17:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimlik ve savcılık sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin sınavdan önce FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldığı ve örgüt vasıtasıyla sorulara eriştiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı idari yargı hâkim/savcı sınav soruşturması kapsamında hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan ve sınav öncesinde örgüt vasıtasıyla sınav sorularını aldıkları değerlendirilen ihraç hâkim/savcı, ihraç hâkim/savcı adayı ve avukat olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde 18.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.