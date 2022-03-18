Sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin operasyon: 16 gözaltı
Ülke çapında Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin operasyonlar devam ediyor. Son olarak Ankara'da yürütülen hakimlik ve savcılık sınavına dair soruların sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimlik ve savcılık sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin sınavdan önce FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldığı ve örgüt vasıtasıyla sorulara eriştiği belirtildi.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı idari yargı hâkim/savcı sınav soruşturması kapsamında hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan ve sınav öncesinde örgüt vasıtasıyla sınav sorularını aldıkları değerlendirilen ihraç hâkim/savcı, ihraç hâkim/savcı adayı ve avukat olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde 18.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
İlgili Haberler
- AKP’li vekilin yeğeni FETÖ’den tutuklandı
- Savcılara FETÖ uzaklaştırması
- FETÖ'nün güncel kamu yapılanması soruşturmasında 5 tutuklama, etkin pişmanlıktan faydalananlar serbest
Video Haberler
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçi yardımcısı hediyeler takdim etti
- UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
- İnşaatçılardan karamsar tablo
- Mudanya zeytin yetiştiriciliği ile UNESCO’ya aday
- Avrupa Ligi'ne Merih Demiral damgası!
- Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor
- Kalkınma ajanslarının üye sayıları değişti
- Erdoğan'dan 'Yap-İşlet-Devret' itirafı
- Ara Gözbek: UEFA Mersin'e, Türkiye tersine
- BUDO seferlerine kar engeli