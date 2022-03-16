Savcılara FETÖ uzaklaştırması

16 Mart 2022 Çarşamba, 20:18

HSK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 8-10 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarda beş cumhuriyet savcısının meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Kararın, “özlük dosyasındaki bilgiler, ihbar ve şikâyetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile savunmaları” doğrultusunda alındığı aktarıldı. İhraç edilenler arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından göreve alınanlar olması dikkat çekti.

Savcılar arasında 2019’da atanan da var.