FETÖ'nün güncel kamu yapılanması soruşturmasında 5 tutuklama, etkin pişmanlıktan faydalananlar serbest
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 10 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Savcı tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol alan şüphelilerden 3'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere FETÖ'nün kamuda yeniden nasıl organize olduğuna ilişkin bilgiler verdikleri öğrenildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Mart'ta FETÖ'nün kamudaki güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si görevde, biri geçici olarak görevden uzaklaştırılan, biri ihraç edilen 9 kamu görevlisi ile bir özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı vermişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalamıştı.
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