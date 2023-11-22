Sınava alınmayan 'takkeli aday' davasında karar

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:56

Kütahya’da takkesini çıkarmadığı gerekçesiyle sınava alınmayan Muhammet Yayla’nın açtığı dava sonuçlandı.

Kararda, takkenin yasak kapsamında olmadığı ve ÖSYM’nin sorumlu gözetmene soruşturma açtığı belirtilerek, itirazda bulunan aday için “eşdeğer” sınav düzenlenmesine hükmedildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; ÖSYM’nin 17 Haziran 2023 tarihinde düzenlediği YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna sarık, takke ve cüppesiyle girmek isteyen Muhammet Yayla’nın sınava alınmadığı gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin kararında davacının sınava sarığı ile girdiği, sınavda görevli memurlardan birisinin uyarısı ile sarığını çıkarmasının istendiği, sarığını çıkarması sonrasında takkesinin de çıkarılmasının istendiği belirtildi.

KARAR VERİLDİ

Davacının takkesini çıkarmayı kabul etmeyince sınava salonundan çıkartıldığına dikkat çekilerek, davalı idare olan ÖSYM savunmasında ilgili mevzuata yer verildiği vurgulandı.

Kararda, “Mevzuata ilişkin aykırılığın gösterilmediği gibi davacıyı sınava almayan ilgililer hakkında 4483 sayılı yasanın işletilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu görülmüştür” ifadesi de kullanıldı.

Kararda mevzuat ve düzenlemeler kapsamında sınava girecek adayların sınav salonuna girerken yanına alamayacağı, yasak olan şeylerin belirtildiği, takkenin ise bu yasak kapsamında olmadığı ifade edildi.

Mahkemenin kararında “Davacının takke taktığından bahisle sınav salonundan çıkarılması suretiyle sınava alınmaması işleminde hukuka uygunluk olmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek, davalı için ÖSYM’nin eşdeğer sınav açmasına hükmedildi.