Sınava geç kalan öğrenci içeriye alınmadı: 'Taksi bulamadım, önemli değil tekrar girerim'





Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı. Öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi.

Samsun’da sınava girecek olan öğrenciler de heyecanlı dakikalar yaşadı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir aday öğrenci, kapıların kapanmasına 10 saniye kala koşarak yetişirken, Elif K. isimli bir öğrenci ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Kapılar kapandığı için içeriye giremedi.

Elif K., neden geç kaldığına ilişkin soruya "Sınava gelecek taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem herşeyim yanımdaydı. Birkaç defa girmiştim. O yüzden çok önemli değil ama artık seneye tekrar gireceğim" diyerek yanıt verdi.