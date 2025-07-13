Sınavı dakikalarla kaçırdılar: ‘Türk bayrağından göremedik’ dediler, sınava alındılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde bin 35 bina, 18 bin 90 salonda düzenlenen sınavın ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı, sabah saat 10.15'te başladı.

Sınava girmek isteyen adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Alanya'da da sınavın gerçekleştiği Kestel Mahallesi'nde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALTSO) Turizm Meslek Yüksek Okulu'nda 3 dakika ile sınavı kaçıran adaylar, kapıların kapandığını görünce hayal kırıklığına uğradı.

“BAYRAK OKULUN İSMİNİ KAPATMIŞ”

Bu sırada bir yurttaşl, binaya asılan dev Türk bayrağı nedeniyle tabela kapandığı için geç kalan adayların uzun süre sınav merkezini aradığını belirterek, "Bayrak ismi kapatıyor, kimse göremiyor. Yarım saattir etrafta binayı arıyorlar. Yazık günah değil mi, yapacak bir şey yok diyorsunuz da bayrak okulun ismini kapatmış. Yarım saattir millet binanın etrafında burayı arıyor. Adamların suçu ne" diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

SINAVA ALINDILAR

Sınava girecek olan adayların da bayrak fakülte tabelasını kapattığı için sınav yerini bulamadıklarını belirtmeleri üzerine yapılan kontrolde bayrağın tabelayı kapattığı görüldü. Bunun üzerine görevlilerce yapılan değerlendirmede sınava 3 dakika geciken 4 aday içeriye alınarak, sınava katıldı.