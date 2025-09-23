Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın!

Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde bulunan atık yönetimi ve ara depolama tesisinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılmak üzere biriktirilen atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yanan atıklardan yükselen duman, kilometrelerce uzaktan görüldü. Paniğe neden olan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangından etkilenen kimse olmadı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.