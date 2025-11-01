Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 ay arayla 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlki 10 Ağustos'ta ikinicisi 27 Ekim'de meydana gelen sarsıntılarda 1000'in üzerinde hane ağır hasar aldı. 100'den fazla dükkan için ise yıkım kararı verildi.

Deprem nedeniyle esnafın zor durumda bırakılmaması gerektiğini belirten CHP'li Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, TBMM'de grubu bulunan partilere çağrıda bulundu.

SERKAN SAK'TAN PARTİLERE AÇIK ÇAĞRI

"Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır" diyen Sak, esnafın vergi borcunu öteleyecek veya yeniden yapılandıracak kanunlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ayrıca CHP'li Sak, ilk iki depremde 6,1 büyüklüğünde deprem üreten fayın tamamının kırılmadığı ve bir 6.1'lik deprem daha üretebileceği öngörülülen Sındırgı'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de vurguladı.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından "Birinci depremde 6,1 kırıldı, ikinci depremde 6,1'lik kısmı daha kırıldı. Üçüncü depremde 6,1 daha gerçekleşebilir çünkü şu anda fayın tümü kırılmamış durumda" değerlendirmesini yapmıştı.

"SİYASETİ BİR KENARA BIRAKALIM, SINDIRGI’NIN GELECEĞİNE HEP BİRLİKTE EL ATALIM"

"Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır" diyen Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Sındırgı halkı olarak TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere açık çağrımızdır… 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde 1000’in üzerinde hanemiz ağır hasar almıştır, 100’den fazla esnafımızın dükkanı için yıkım kararı verilmiştir. Siyaseti bir kenara bırakalım, Sındırgı’nın geleceğine hep birlikte el atalım.

Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır. Bunun için Sındırgı’nın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi, ilçemizin yeniden ayağa kaldırılması açısından hayati öneme sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır: Sındırgı için bir olalım, birlik olalım. Bu karar siyaset üstü bir konudur; esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın nefes alması için el birliğiyle hareket edilmesi gerekmektedir. Sındırgı’yı tekrardan birlikte ayağa kaldıracağız!"