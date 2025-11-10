Sındırgı için 'anormal' dedi, 'asıl tehlikeyi' açıkladı: 'Ege Denizi'nde 7-8 büyüklüğünde deprem bekleniyor...'

Balıkesir Sındırgı gün gece saatlerinden itibaren yine çok hareketli.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde

saat 01.06’da 4,5

saat 05.48’de 4,5

saat 05.50'de 3.9

saat 05.52'de 3.6

saat 09:41'de ise 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Saat 10.02'de ise Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

'GİRİT RODOS ARASINDA ASIL BÜYÜK DEPREMİN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU'

Sındırgı'daki son depremleri ve bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'anormal durum' diyerek risklerden bahsetti.

Pampal, şu ifadeleri kullandı:

"Bir anormal durum yaşıyoruz. 15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. 2 tane 6'lık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlık sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu.

Girit Rodos hattında 7 tane 7.5 - 8 büyüklüğünde deprem var. Bu depremler hazırlık olabilir diye değerlendirilebilir. Bandırma'dan Sakarya'ya doğru uzanan kırılmamış fay var. Simav fayı normal fay. Deprem fırtınalarının aylarca sürdüğünü biliyoruz. Buradaki depremlerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Konya üzerinden Karaman'a kadar uzanan bir fay zonu burası. Çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması olursa 6 ve üzeri deprem sürpriz olmaz. Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu. Büyük dediğimiz ise 7-8 arasında."