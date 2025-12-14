Sinem Dedetaş'tan tutuksuz yargılama çağrısı: 'Mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 71. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı..

Dedetaş, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemiz adına bir takım zorluklarla mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Umuyorum tutuksuz yargılamalarla tutsak olan belediye başkanlarımız, meslektaşlarımız aramıza dönerler. Mesleklerini icra ederler. Memlekete faydalı olmak için çalışırlar” ifadelerini kullandı.

Dedetaş'ın sözlerinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.