Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal boyu ve yaşı kaç? Sinem Ünsal oynadığı diziler neler?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:55

2019 yılında başrol olarak yer aldığı Mucize Doktor filmindeki oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Türkiye'nin en gözde genç oyuncuları arasında yer alıyor. Yer aldığı her işte adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncuya dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte Sinem Ünsal hakkındaki önemli bilgiler...

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimine kadar doğduğu şehirde yaşayan güzel oyuncu, üniversite eğitimi için 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tercih etmiştir. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016'de TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

SİNEM ÜNSAL BOYU VE YAŞI KAÇ?

Sinem Ünsal, 29 yaşında ve 1.69 metre boyundadır. İkizler burcu olan oyuncunun kilosu ise 54'tür.

SİNEM ÜNSAL’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER: