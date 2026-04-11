Sinem Ünsal yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda 9 Nisan Perşembe günü 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin yanı sıra reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin ünlü oyuncusu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Dizinin çekimleri için Mardin’de olan Sinem Ünsal, gözaltı kararına dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım. Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum.”

Dizinin çekimleri için Mardin'de bulunan Sinem Ünsal, ifade vermek için İstanbul'a geldi. Sinem Ünsal ifadesinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.