Sinemacılar PCR ve aşı zorunluluğunun kaldırılması için eylem yapmaya hazırlanıyor

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Sinema, konser ve tiyatro gibi toplu alanlarda uygulanan PCR testi zorunluluğunun gişede yüzde 40’a yakın kayıplara sebep olduğunu söyleyen sinema yatırımcıları bakanlıkla görüşecek. 2019 yılında yapımcılarla yaşanan sorunların ardından sektörün toparlanamadığını söyleyen, Cinemaximum ve Avşar sinemaları gibi büyük yatırımcıların da üye olduğu, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, “Bakanlıkla acil tedbirler için bir toplantımız olacak. Aşı ve PCR zorunluluğu belimizi büktü, buna bir çözüm geliştirmezsek ülke geneli bir kapatma eylemi gerçekleştirebiliriz. Perdelerimizi karartabiliriz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) pandemi ile birlikte ilk kapanan yerlerden birisi olan sinema salonlarında seyirci sayısı yüzde 69.5 azaldı. Sinema salonu sayısı ise yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu. Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, bu düşüşlerin ardından 2021 Haziran ayında açıklanan normalleşme genelgesi ile 2019 gişe rakamlarının yüzde 60’ını tekrar yakaladıklarını belirtti. Ancak salgının yeniden hız kazanması ve aşı karşıtlarının güçlenmesi nedeniyle getirilen PCR testi ibraz zorunluluğu ile yeniden düşüşe geçtiklerini söyleyen Genç, bu zorunluluğun kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapacaklarını açıklayarak “PCR zorunluluğu belimizi büktü, buna bir çözüm geliştirmezsek ülke geneli bir kapatma eylemi gerçekleştirebiliriz. Talebimiz HES kodu olmadan sinemalara girilebilmesi. Sinemalar zaten risksiz. Müşteri sayısı yüzde 50’ye düştü. Herkese maske zorunluluğu var. Kafelere, berberlere, birçok resotrana HES kodu sorulmadan girilebiliyor. Sinemalar bu ortamlara göre çok daha risksiz bir ortamdır. Üyelerimiz, talebimizin kabul edilmemesi halinde ülkede perdeleri karatabileceklerini söylüyor” dedi.

İFLASIN EŞİĞİNDEYİZ

Sektörün iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Genç, üç yıldır krizle boğuştuklarını ve yatırım hesapları dahi yapılmadığını sadece ayakta kalmaya yöneldiklerini belirtti. Pandemi ile birlikte sinema salonlarına yüzer bin TL’lik bir destek yapıldığını ve bu rakamın yarısının da yerli film desteği olarak verildiğini hatırlatan Genç, “ABD sineması eski rakamlarını yakaladı ama biz yakalayamadık. Tam biz toparlanırken PCR testi zorunluluğu geldi bu da bizi etkiledi. Yüzde 30 civarında gişeden dönüş var, yüzde 10 civarında da hiç gelmeyen seyircimiz olduğunu düşünüyoruz. Aşıya özendirme çabalarını takdir ediyoruz ancak sinemaların riskli yerler olduğu algısına karşıyız.

SİNEMA BİLETLERİNE ZAM YOLDA

Sektörde iflas sinyallerinin yandığını aktaran Beyoğlu Sineması Yöneticilerinden Utku Öğetürk, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve zamların sinema işletmecilerini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Öğetürk, “Örneğin, elektrik kullanımının maliyeti dahi pandemi öncesine göre neredeyse iki katı artmış durumda. Film dağıtımcılarının da filmleri döviz ile alması sebebiyle maliyetlerinin ciddi boyutlarda arttığı bir ortamda sinema salonlarından zam yapmasını beklediğini söyleyebiliriz. Zamlanan bilet fiyatlarına rağmen gelir oranının pandemi öncesine yaklaşabildiğini söylemek mümkün değil” dedi. Ögetürk, PCR testi zorunluluğu konusunda ise yatırımcılar gibi düşünmediklerini belirterek “Bu zorunluluk sinemaya gelmek isteyen ancak çekindiği için gelemeyen seyircilerin sinema salonlarına gelmesini teşvik ediyor” dedi.

