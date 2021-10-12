Özel okullarda öğretmenlere PCR izni verilmediği iddia edildi

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Özel okullarda öğretmenlere “PCR testi yaptırılmaması yönünde baskı yapıldığı, gerekirse çift maskeyle derslere girilmesinin istendiği” ileri sürüldü. Bu yöndeki duyumların kendilerine de ulaştığını vurgulayan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Özel okulların bazılarında, sınıfların karantina nedeniyle kapatılıp patronların kârının eksilmemesi için test yaptırmaktan kaçınıldığını, bir iki günlük belirti takibine göre eğitim-öğretimin devam ettirildiğini ve denetiminin yapılmadığını duyuyoruz. Bazı özel okullarda semptom gösteren eğitimci ve öğrencinin bile okula devamının istendiği, ‘Gerekirse çift maske takın ama devam edin’ denildiğini duyuyoruz” dedi.

Devlet okullarında neredeyse hâlâ hiçbir akılcı önlem alınmadığını vurgulayan Özbay, “Kalabalık derslikler, kapalı alanda görülen uzun dersler, okul giriş-çıkışlarındaki insan seli, seyreltilmemiş sınıflar, yapılmayan kontroller gibi uzayıp giden bir ihmal listemiz var ve bu, salgının kuvvetlenmesine uygun zemin hazırlıyor” diye konuştu.

‘ÇÖZÜM AŞI’

Öğrenci ve eğitim emekçilerinin, adeta kâr hırsına terk edildiğini kaydeden Özbay, benzer iddiaların devlet okullarında da bulunduğunu aktardı. Özbay, “PCR testini dayatma üzerinden sorun çözmek gibi bir mantık yok. PCR testi sorun çözmüyor ki. Çözüm, aşı. Aşıda kararlılık gösterilmesi lazım” dedi.