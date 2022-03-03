Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama
Ankara'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (15) adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ş.G. (25) tutuklandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel saldırıda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu.
Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Sevda Noyan'ın davasında yeni gelişme
- Bu gece bir dev zam daha bekleniyor!
- TBF'den HES kodu kararı
- Fitch'ten 'yüksek enflasyon' değerlendirmesi
- Antalya Ziraat Odası Başkanı'ndan çağrı
- 'Yapılan şey güvenlik zirvesi değil güvenlik zırvasıdır'
- TMO'dan buğday ithalatı kararı
- UEFA Başkanı kulüplere seslendi
- Kar nedeniyle 132 köy yolu kapandı
- Rus kedilerine yaptırım kararı