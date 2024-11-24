Sinemanın duayen isimlerinden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:17

Güncelleme: 24.11.2024 - 16:20

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Yazar ve yönetmen Gani Müjde de yaptığı paylaşımda "Öğretmenler Günü'nde öğretmenimizi kaybettik. Okulumuz MSGSÜ Sinema Televizyon bölümünün kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu bugün aramızdan ayrılmış. Hayatımıza kattığı her şey için minnetle, şükranla, teşekkürlerle yolcu ediyoruz Sami Hoca'yı. Biz yaşadığımız sürece unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.





Yönetmen Nazif Tunç ise "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilk sinema profesörümüz, Türk Film Arşivi'nin kurucusu, binlerce sinemacı yetiştiren Sami Şekeroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma rahmet, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." paylaşımıyla Şekeroğlu'na rahmet diledi.

PROF. DR. SAMİ ŞEKEROĞLU KİMDİR?

Şekeroğlu, 26 Şubat 1937'de Elazığ'da dünyaya geldi, ilkokulu Hüseynik'te, ortaokulu Elazığ ve Ankara'da, lise öğrenimini Elazığ Lisesinde tamamladı.

Lisede tiyatro ve sanatla ilgilenmeye başlayan Şekeroğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilerek Yüksek Resim Bölümünde eğitim aldı.

Üniversite hayatında önemli sanatçılardan da dersler alan Şekeroğlu, 1985'de doçent, 1987'de profesör oldu, 1988 - 1996 arasında MSGSÜ Rektör Yardımcısı, 1996 - 1999 arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Şekeroğlu, 1969'da kurduğu "Türk Film Arşivi"ni Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine devrederek, aynı yıl "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi"ni kurdu.

Film Arşivi'yle uluslararası alanda da tanınırlık kazanan Şekeroğlu, 1973'te Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun asil üyesi oldu. 1974'te Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurumlarından biri olan MSGSÜ Sinema - TV Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkiye'nin ilk sinema müzesini kurarak eğitim çalışmalarına öncülük etti.

"Toprak Adamları" adlı kısa filmiyle 1985'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ödülü'nü kazanan sanatçı, 2023 yılında ise sinema alanındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Şekeroğlu, vefatından önce de MSGSÜ Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.