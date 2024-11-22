En iyi 10 Christopher Nolan filmi: Bu filmler sinema tarihinin en iyileri arasında!

INTERSTELLAR

Klasik bir Christopher Nolan filmi olarak, tam anlamıyla anlayabilmek için birkaç kez izlenmesi gereken "Interstellar"ın senaryosunu yine Christopher Nolan ve kardeşi Jonathan Nolan birlikte yazdı. "Interstellar" filminde Cooper ve ekibi, insanlığın hayatta kalmasını sağlayacak bir çözüm için keşif yolculuğuna çıkarak bir solucan deliğinden geçer.