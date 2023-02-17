Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:58

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekiplerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Felaket bölgelerinden Kahramanmaraş'ta çalışmalara katılan 68 kişilik Singapur arama kurtarma ekibi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan Singapur'a hareket etti.

GA ekipleri tarafından karşılanan ve ağırlanan arama kurtarma ekibi, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla uğurlandı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, hareket öncesi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Buraya gelerek yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğer uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Tok, "Türk halkı çok güçlü ve dirençli" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM DİN YA DA IRK TANIMAZ"

Ekibi uğurlayan Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow ise Singapur halkı adına derin üzüntülerini ileterek, 68 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştuklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Singapur devleti ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tow, daha önce böyle bir felaket yaşamadıklarını dile getirdi.

Tow, "Çevremizdeki Yeni Zelanda ve Endonezya gibi ülkelere ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşuyoruz. İnsani yardım din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz" diye konuştu.