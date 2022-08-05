Singapur'da maymun çiçeği vakaları sayısı 15'e çıktı
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da maymun çiçeği vakaları sayısı 15'e yükseldi.
Channel News Asia'nın haberine göre, ülkede ilk kez yerel kaynaklı maymun çiçeği vakası görülürken toplam vaka sayısı hazirandan bu yana 15'e çıktı.
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan güncellemede, 54 yaşındaki erkek hastanın yakın zamanda seyahat geçmişi olmadığı belirtildi.
Maymun çiçeği testi pozitif çıkan hastanın ülkedeki 13. vakayla temaslı olduğu tespit edildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
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