Sınıflar kalabalık, öğretmenin işyükü çok...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek sürecin eğitim politikalarını oluştururken, temel ilkelerin belirlenmesine yönelik hazırladığı “Cumhuriyet’in 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu”nda eğitimdeki eksiklikleri gözler önüne serdi.
MEB'in dört bölümden oluşan raporun “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı bölümünde meslek eğitimine ilişkin yapılan çözümlemenin sonuçları da yayımlandı.
Öğrencilerin çocuk işçi gibi çalıştırılması iddialarıyla eleştiri konusu yapılan meslek eğitimine yönelik bakanlığın, “sektörün taleplerini önemseyen eğitim programlarının sürdürülebilir olması” şeklinde bir ilke koyması dikkat çekti.
Meslek eğitimine yönelik riskler arasında “İşgücü piyasasının beklentileri ve artan robotik üretim yapısı nedeniyle istihdam olanaklarının azalması” ve “sektörde yer alan ihtiyacın dengeli olmaması nedeniyle öğrencilerin kariyer planlamasının olumsuz etkilenmesi” maddeleri yer aldı.
Bakanlık raporda sınıflardaki kalabalık nüfus nedeniyle eğitimin düzgün sağlanamadığını kabul etmek zorunda kaldı.
Raporda, konuya
ilişkin “kalabalık sınıflarda/
gruplarda öğrencilerin
araştırma yapma, gerçek
yaşam deneyimi kazanma
ve düşüncelerini ifade etme
konusunda yeteri kadar
imkân bulamaması” ifadeleri
kullanıldı. Öte yandan,
raporda belirtilen tehlikeler
arasında öğretmenlerin
işyüklerinde olası artış
yaşanmasının gösterilmesi
de dikkat çekti.
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