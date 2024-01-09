Sınıflar kalabalık, öğretmenin işyükü çok...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

MEB'in dört bölümden oluşan raporun “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı bölümünde meslek eğitimine ilişkin yapılan çözümlemenin sonuçları da yayımlandı.

Öğrencilerin çocuk işçi gibi çalıştırılması iddialarıyla eleştiri konusu yapılan meslek eğitimine yönelik bakanlığın, “sektörün taleplerini önemseyen eğitim programlarının sürdürülebilir olması” şeklinde bir ilke koyması dikkat çekti.

Meslek eğitimine yönelik riskler arasında “İşgücü piyasasının beklentileri ve artan robotik üretim yapısı nedeniyle istihdam olanaklarının azalması” ve “sektörde yer alan ihtiyacın dengeli olmaması nedeniyle öğrencilerin kariyer planlamasının olumsuz etkilenmesi” maddeleri yer aldı.

Bakanlık raporda sınıflardaki kalabalık nüfus nedeniyle eğitimin düzgün sağlanamadığını kabul etmek zorunda kaldı.

Raporda, konuya ilişkin “kalabalık sınıflarda/ gruplarda öğrencilerin araştırma yapma, gerçek yaşam deneyimi kazanma ve düşüncelerini ifade etme konusunda yeteri kadar imkân bulamaması” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, raporda belirtilen tehlikeler arasında öğretmenlerin işyüklerinde olası artış yaşanmasının gösterilmesi de dikkat çekti.

