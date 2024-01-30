‘Sınır güvenliği zafiyeti var’

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Yıldırım, “IŞİD, PKK, PYD ve diğer terör örgütlerinin Türkiye içinde ve sınır ötesindeki Türkiye varlıklarını hedef alabilmeleri şüphesiz ki belli güvenlik ve istihbarat zafiyetlerine işaret ediyor” dedi.

Yıldırım şöyle konuştu:

“IŞİD’in gücünü kaybettiğine dair kamuoyunda hemfikir olunsa da Pakistan, İran, Suriye ve Türkiye’de kısa süre içerisinde saldırı girişiminde bulunmaları bize bir şey anlatıyor. Diğer yandan PYD’nin kontrol ettiği Hol kampında 60 bin IŞİD terör örgütü üyesi ve aileleri yaşıyor. Bu kampta sık sık isyan çıkıyor. Kamptaki teröristlerin fidye ödeyerek serbest kaldıklarına dair iddialar var. Sığınmacılar için sürdürülen açık kapı politikasının da artık yeniden ele alınması gerekiyor. Sınır güvenliği zafiyetleri bariz bir şekilde önümüzde duruyor. Saldırı girişiminin hazırlığı belli ki Türkiye dışında yapılmış ve girişim Türkiye’ye taşınmış. Bu pek de kolay bir iş değil.”

“TÜRKİYE HEDEF”

Eslen ise “Birbirinin içine geçmiş üç daire düşünelim. En dışarıdaki daire dünya. İlk dairede küresel kaos var. Bunun nedenleri Amerika’nın korumaya çalıştığı dünya düzeninin çökmekte olması. İkinci dairede Ortadoğu var. Buradaki kaos nedeniyle Türkiye çok göç aldı. Sığınmacılarla beraber Türkiye’nin içine sızan dışarıdan güdüm ülkenin güvenliğini etki altına almaya çalıştı. Üçüncü dairede ise Türkiye var. Çok dikkatli olmamız lazım. Türkiye hedef ülkedir” ifadelerini kullandı.